Son Dakika! İran-Türkiye sınırında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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Son dakika! AFAD, İran'ın Khoy kentinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 15 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi.
Türkiye dört bir yandan gelen deprem haberleriyle çalkalanırken, bir sarsıntı haberi de komşu İran'dan geldi.
Khoy kentinde AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İran'da 15 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi.
İran medyasına yansıyan haberlere göre, sarsıntı Urumiye ve Tebriz kentlerinden de hissedildi.
Ülkenin kuzeybatısındaki Hoy kentinde 28 Ocak'ta da 5,8 büyüklüğünde Deprem meydana gelmişti. Depremde 3 kişinin öldüğü, 1167 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.