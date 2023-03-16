Son Dakika! İran-Türkiye sınırında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika! AFAD, İran'ın Khoy kentinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 15 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi.

Türkiye dört bir yandan gelen deprem haberleriyle çalkalanırken, bir sarsıntı haberi de komşu İran'dan geldi.

TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA 5.3'LÜK DEPREM

Khoy kentinde AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREM VAN'DA DA HİSSEDİLDİ

İran'da 15 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi.

URUMİYE VE TEBRİZ'İ DE SALLADI

İran medyasına yansıyan haberlere göre, sarsıntı Urumiye ve Tebriz kentlerinden de hissedildi.

28 OCAK'TAKİ DEPREMDE 1167 KİŞİ YARALANMIŞTI

Ülkenin kuzeybatısındaki Hoy kentinde 28 Ocak'ta da 5,8 büyüklüğünde Deprem meydana gelmişti. Depremde 3 kişinin öldüğü, 1167 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.