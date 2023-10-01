Son Dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde terör örgütüne ait 20 hedef imha edildi
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Yapılan harekatta Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerindeki terör örgütü PKK'ya ait 20 hedef imha edildi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre yapılan harekatta Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerindeki terör örgütü PKK'ya ait 20 hedef imha edildi.
TERÖR HEDEFLERİNE HAVA HAREKATI
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı icra edilmiş, içinde teröristlerin bulunduğu 20 hedef imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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