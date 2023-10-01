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Son Dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde terör örgütüne ait 20 hedef imha edildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Yapılan harekatta Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerindeki terör örgütü PKK'ya ait 20 hedef imha edildi.