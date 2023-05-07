Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncel Haberler

Son dakika: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.88 km altında gerçekleşen sarsıntı, il genelinde ve Adana'nın bazı ilçelerinde de hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "4,7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Hatay, bugün 4.7 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı.

ÇEVRE İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ

Kırıkhan ilçesinde saat 11.36'da gerçekleşen deprem, yerin 7.88 km altında meydana geldi. Sarsıntı, Hatay genelinde ve Adana'nın da bazı ilçelerinden hissedildiği bildirildi.

Son Dakika: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

"OLUMSUZ DURUM YOK"

AFAD'tan yapılan açıklamada, "Hatay ilimiz Kırıkhan ilçesinde saat 11:36'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Antakya Deprem Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title