Son Dakika! Hatay'da bir anne ve 2 çocuğu, depremin 228. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı

Son dakika! Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9 gün geride kaldı. Geçtiğimiz hafta yaşanan büyük yıkımda binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, 10 şehirde çok sayıda bina yerle bir oldu. Arama kurtarma ekipleri depremin ilk anından itibaren fedakarca çalışma gerçekleştirirken, çok sayıda mucize yaşandı.

228 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Son olarak depremden en çok hasar gören Hatay'ın Antakya ilçesinden güzel bir haber geldi. Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir anne ve iki çocuğu depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı. Anne ve çocukları ambulansla hastaneye götürüldü.