Son Dakika: Hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Kastamonu'da yakalandı
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Son dakika: Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı.
Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı.
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