Son dakika haberleri | Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Son dakika haber: Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, Şahinli köyü, Kelkit çayı yanında bir kişiye ait arazide 302 kök kenevir, 15,950 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri şahsın 250 kilo kubar esrarı Kelkit Çayı'na döktüğünü tespit etti. Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Güncel AA / Ekber Türkoğlu Güncel Haberler Son Dakika

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