Son dakika haberleri | Sibel'i öldüren eşine savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, kendisini aldattığından şüphelendiği 17 yıllık eşi Sibel Köksal'ı (43) boğarak öldüren çiğ köfteci İbrahim Köksal'ın (45) tutuklu yargılandığı davada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı sanığın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.

Mamak ilçesinde 2 Eylül 2020'de meydana gelen olayda çiğ köfte dükkanı işleten İbrahim Köksal, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Sibel Köksal'ı, evde çıkan tartışmada telefon kablosuyla boğarak ve ekmek bıçağı ile bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan İbrahim Köksal hakkında Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Savcının mütalaasına karşı beyanları sorulan sanık ve şikayetçi avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu. Söz verilen sanık İbrahim Köksal da, "Mütalaaya karşı bir diyeceğim yok. Pişmanım. Ben eşimi çok seviyordum" dedi. Taraf avukatlarının süre talebini kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi.