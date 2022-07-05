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Son dakika haberleri: Şehit Enes Özgül'ün adı Isparta'da yetiştiği yurda verildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Şehit Enes Özgül'ün adı Isparta'da yetiştiği yurda verildi

Son dakika haberi: AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün adını, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezine verdiklerini duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün adını, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezine verdiklerini duyurdu.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, dün hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit Enes Özgül'ün vasiyeti üzerine yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezi'ne adını verdiklerini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Yanık, "Pençe Kilit Harekatında şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Enes Özgül'ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştiriyoruz. Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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