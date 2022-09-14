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Son dakika haberleri... Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütü üyelerinin silahlı kavgasında bir kişi yaralandı

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Son dakika haberleri... Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütü üyelerinin silahlı kavgasında bir kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Firari Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyeleri arasında alacak verecek nedeniyle yaşandığı belirtilen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Firari Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyeleri arasında alacak verecek nedeniyle yaşandığı belirtilen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Beykoz'da medyana gelen silahla yaralama olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı örgütün üyelerinden Ö.Ş.'nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G'yi alacak verecek meselesinden vurduğunu tespit etti.

Kaçan şüpheli Ö.Ş, Sancaktepe'de olayda kullandığı silahla birlikte polis ekiplerince yakalandı. Olay sırasında Y.G.'ye ateş ederek kaçan şüpheli Ö.Ş'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alındı. Bu iki kişinin yanlarındaki silahları da ele geçirildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sedat Peker Güncel Haberler Son Dakika

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