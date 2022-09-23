Son dakika haberleri | Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası sürüyor

Son dakika haberleri: Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 3'ü firari, 10'u eski emniyet mensubu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 3'ü firari, 10'u eski emniyet mensubu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

Sanık avukatları da bu aşamada beyanlarının bulunmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Aralık'a erteledi.

İddianameden

Sakarya'da aralarında eski İl Emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin dava ile aynı sanıklar hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıkların birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 2 aydan 34 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan, firari sanık Murat Akça'nın eşi firari Deniz Akça'nın dosyası, 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine bu dosyayla birleştirilmişti.