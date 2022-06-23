Son dakika haberleri: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (7)

KOMANDOLAR, GÖNÜLLÜLER, ORMAN İŞÇİLERİ YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Marmaris'teki orman yangınında söndürme çalışmaları, hem havadan hem de karadan sürerken, yangın Kürardı mevki ile Okluk Koyu arasında ilerlemeye başladı. Muğla Valisi Orhan Tavlı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Jandarma komando ekipleri, sivil toplum kuruluşu gönüllüleri el ele vererek yangının Kürardı mevkine geçişini engellemek için bölgede söndürme çalışmaları başlattı. Havadan yangın söndürme helikopterleri ve uçakları aralıksız müdahalede bulundu. Bölgenin sarp ve engebeli arazi olması nedeniyle iş makineleri tarafından yol açılarak yangının önünün kesilmesi hedeflendi. Kadınların içinde olduğu gönüllü grup, orman işçilerine hortum taşıyarak sarp arazide yangını söndürmek için aralıksız çalışıyor. Bölgedeki bazı gönüllülerin ise dinlenmek için gölgesi olan yerlerde uyudukları gözlendi.