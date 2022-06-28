Son dakika haberleri: Kırmızı bültenle aranırken yakalanan DEAŞ'lıya 15 yıl hapis talebiyle dava

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranırken geçen yıl Ankara'da yakalanan ve DEAŞ'ın üst düzey mensuplarıyla irtibat halinde bulunduğu, Suriye'den gönderilen paraları Ankara'da örgüt mensuplarının eş ve çocuklarına dağıttığı belirlenen Rusya vatandaşı Ayshat Rzaeva hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıl kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 7 Ekim 2021'de Keçiören Karakaya Mahallesindeki eve düzenlenen operasyonda Ayshat Rzaeva gözaltına alındı. Evdeki aramada yüklü miktarda para, örgütsel doküman, dijital materyaller ve sahte Suriye kimlik kartı ele geçirildi. Telefonunda terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin yer aldığı video ve fotoğraf bulunan Rzaeva'nın, Rusya makamlarından alınan 'yabancı terörist savaşçı listesinde' de yer aldığı tespit edildi.

Rzaeva'nın cep telefonunda DEAŞ'a ait çok sayıda örgütsel dökümanın ele geçirildiği de belirtilerek, "Telefonda ayrıca canlı bomba eylemini gerçekleştirecek terör örgütü mensuplarını belirlemek için kura çekildiğini gösteren görüntülerin yanı sıra, araç ile yapılan bir saldırı anını gösteren kayıtların olduğu görülmüştür" ifadeleri yer aldı. Sanık Rzaeva'nın DEAŞ adına hareket ettiği ve örgütsel hiyerarşide yer aldığı belirtilerek, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Tutuklu sanık Rzaeva hakkındaki iddianame, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.