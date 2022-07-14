Son dakika haberleri... İzmir'de bir kadın, kocası tarafından öldürüldü Son dakika haberi: İzmir'in Buca ilçesinde 38 yaşındaki kadın, kocası tarafından kesici aletle öldürüldü. İzmir'in Buca ilçesinde 38 yaşındaki kadın, kocası tarafından kesici aletle öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Kader D, Buca Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'ndeki evinde yakınları tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet izi bulunan Kader D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli yakalandı Polis ekipleri, olay yerinden kamyonetle kaçan Kader D'nin eşi şüpheli H.D'nin yakalanması için çalışma başlattı. H.D'nin kullandığı kamyonetin Çamkule Mahallesi istikametine gittiğini belirleyen polis ekipleri, yolda güvenlik noktası oluşturdu. Kamyoneti durdurarak kimlik kontrolü yapan ekipler, üzerinde kardeşi A.D'ye ait kimlik bulunan cinayet şüphelisi H.D'yi yakaladı. Gözaltında alınan zanlı H.D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Kader D'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Erzurum'un Karaçoban ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Oğlunu arayıp "Annenle tartıştık" demiş Gözaltına alınan şüphelinin, eşini bıçakla yaralayıp evden ayrıldıktan sonra telefonla aradığı oğluna, "Annenle tartıştık. Eve git sakinleştir." dediği, eve giden oğlunun ise evde kadının cansız bedenini bulduğu öğrenildi. AA / Hüseyin Bağış - Güncel Organize Sanayi Bölgesi Adli Tıp Kurumu İzmir Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... İzmir'de bir kadın, kocası tarafından öldürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.