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Son dakika haberleri! İsveç'te Türk camisine taşlı saldırı

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Son dakika haberleri! İsveç'te Türk camisine taşlı saldırı

Son dakika gündem haberi: İsveç'in Jönköping kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı İsveç Diyanet Vakfına bağlı bir Türk camisine taşlı saldırı yapıldı.

İsveç'in Jönköping kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı İsveç Diyanet Vakfına bağlı bir Türk camisine taşlı saldırı yapıldı.

Jönköping Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşlı saldırıyı cuma namazına gidince fark ettiklerini söyledi. Özer, "Olay, polis ve gerekli yerlere bildirildi. Bu son 3 ay içinde camimize yapılan üçüncü saldırı. Şikayetimizi yapıyoruz ama daha önce yapılan şikayetlerden bir netice alınmadığı gibi bundan da fazla ümitli değiliz." dedi.

Saldırıda mutfak camının kırıldığına işaret eden Özer, ırkçılardan şüphelendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel

Jönköping İsveç Güncel Haberler Son Dakika

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