Son dakika haberleri: Hindistan'ın Assam eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 100'ü geçti Gelen son dakika haberlerine göre Baskın bölgesinde tekne ve salla ilerleyenler Selden etkilenenlerin yaşayışı Yardım sırasına giren insanlar Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 Nisan'dan bu yana 100'ü geçti. Baskın bölgesinde tekne ve salla ilerleyenler Selden etkilenenlerin yaşayışı Yardım sırasına giren insanlar Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 Nisan'dan bu yana 100'ü geçti. Selden etkilenen 271 binden fazla kişi yardım kamplarına sığındı. AA / David Talukdar - Güncel Assam India Güncel Haberler Son Dakika

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