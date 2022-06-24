Son dakika haberleri: Hindistan'ın Assam eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 100'ü geçti - Haberler

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Son dakika haberleri: Hindistan'ın Assam eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 100'ü geçti

AA - David Talukdar - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Baskın bölgesinde tekne ve salla ilerleyenler Selden etkilenenlerin yaşayışı Yardım sırasına giren insanlar Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 Nisan'dan bu yana 100'ü geçti.

Baskın bölgesinde tekne ve salla ilerleyenler

Selden etkilenenlerin yaşayışı

Yardım sırasına giren insanlar Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 Nisan'dan bu yana 100'ü geçti. Selden etkilenen 271 binden fazla kişi yardım kamplarına sığındı.

AA / David Talukdar - Güncel

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