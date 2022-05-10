Son dakika haberleri | Gazinocu cinayetinin tutuklu sanıkları yeniden hakim karşısında

YILDIRIM, BURSA (DHA) - BURSA'da gece kulübü sahibi Zeynel Demir'in (55) iş yerinin önünde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin, Azerbaycan uyruklu Hasan Muzafarov (23) ile cinayeti azmettirdiği öne sürülen İbrahim Yıldırım'ın (32) müebbet hapis cezası aldığı dava, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı. Tutuklu sanıkların tahliye talepleri mahkemece reddedildi.

Olay, Ekim 2019'da Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynel Demir, sahibi olduğu gece kulübüne girerken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Zeynel Demir, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden Hasan Muzafarov ve İbrahim Yıldırım tutuklandı, Bilal A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hasan Muzafarov ve İbrahim Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, BAM'ın bozma ilamında belirtilen tanıkların dinlenmesine yönelik bozma kararına uyarak duruşmayı erteledi.