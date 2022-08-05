Son dakika haber | DEFİNE KAZISI YAPARKEN KULLANDIĞI HİLTİDEN ÇIKAN GAZDAN ZEHİRLENİP ÖLDÜ

BOLU'nun Seben ilçesinde define ararken kazdığı 12 metrelik çukurda kullandığı hiltiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fatih Uzun hayatını kaybetti. Uzun'un yanında bulunan arkadaşı Durmuş Akyol gözaltına alındı. Bir AFAD personelinin olay yerine ulaşmaya çalışırken kayalıklardan yuvarlanarak kolunun kırıldığı olayda, Fatih Uzun'un cansız bedeni helikopterle bulunduğu bölgeden alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Seben ilçesine bağlı Bozyer ve Gücük köyleri arasındaki dağlık bölgede meydana geldi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden Bolu'nun Seben ilçesine gelen Fatih Uzun ve Durmuş Akyol, 10 gün boyunca define kazısı yaptı. 2 arkadaş, benzinle çalışan hilti ile kazıyı sürdürerek define olduğunu düşündükleri kayayı 12 metre oydu. Ayrıca, define olduğunu düşündükleri alana daha hızlı ulaşabilmek için zaman zaman amonyum nitrattan oluşan el yapımı patlayıcılar da kullandı.

TÜNELDE 1 SAAT BOYUNCA BENZİNLİ HİLTİ İLE ÇALIŞTI

Delme ve patlatma işlemlerini Fatih Uzun yaparken, Durmuş Akyol da içeriden çıkan taş ve toprağı dışarıya taşıdı. 10 gün boyunca kısa süreli delme işlemi yaparak dışarıya çıkıp hava aldıktan sonra yeniden içeriye girip kazı işlemini devam ettiren Fatih Uzun, bu kez 1 saat boyunca kapalı alanda benzinli hilti ile kazı yaptı. Kazı sırasında hiltiden çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen Fatih Uzun, kaya içindeki tünelden dışarıya çıktı. Yere yığılan Fatih Uzun'u gören arkadaşı Durmuş Akyol, yüzüne su serpip, ayran vererek müdahalede bulundu. Fatih Uzun'un daha sonra kalbi durdu ve kazdığı tünelin önünde yaşamını yitirdi. Arkadaşı Durmuş Akyol, Uzun'a kalp masajı yaptı, hayatını kaybettiğini anlayınca da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

UÇURUMDAN YUVARLANAN AFAD PERSONELİNİN KOLU KIRILDI

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil, AFAD, jandarma, jandarma arama kurtarma (JAK) ve Cumhuriyet Savcılığı'ndan ekipler sevk edildi. Araç yolu olmayan bölgede köylülerin yol tarifiyle ekipler, kazı alanına ulaşmak için yaya yola çıktı. Dik rampaları ve kayalık alanları tırmanmak zorunda kalan ekipten 1 AFAD personeli, yolculuk sırasında uçurumdan yuvarlandı. Kolu kırılan AFAD personeli, diğer ekiplerin de yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler, 5 kilometrelik yolu aşarak bölgeye ulaştı.

'ÖLÜRKEN YANINDAYDIM'

Jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısına olayı anlatan Durmuş Akyol, "Kendisi içeriden çıktı. Açtığımız tünelin dışında oturdu. Kendini yere bıraktı. Yüzüne su çaldım, ayran içirdim. Kendine gelmedi. Kalp masajı yaptım. Ölürken yanındaydım. Sonra da 112'yi aradım. Burada işaret vardı. Biz işareti görünce burada kazı yaptık. Kabartma vardı taşlarda" dedi.

CENAZESİ HELİKOPTERLE BÖLGEDEN ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kazı işleminde kullanılan patlayıcı maddeler ve diğer aletlere el koydu. Uzun'un cansız bedeni, zorlu arazide taşınması mümkün olmadığı için Jandarma Genel Komutanlığı'ndan talep edilen helikopterle halatla bölgeden alınarak, araçların gelebildiği bir noktaya götürüldü. Buradan da cenaze aracına nakledilen Fatih Uzun'un cenazesi, morga kaldırıldı. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğun ardından gözaltına aldığı Durmuş Akyol ile birlikte geri döndü.

DAHA ÖNCE DE 3 KEZ BOLU'DA DEFİNE ARARKEN YAKALANMIŞ

Bu arada Fatih Uzun'un Bolu'da farklı alanlarda daha önce 3 kez daha define kazısı yaparken jandarma tarafından yakalandığı belirlendi. Uzun'un hakkında 'Tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapma' suçlamasıyla pek çok kez işlem yapıldığı öğrenildi.Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)