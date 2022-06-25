Son dakika haberleri: Bakan Bozdağ: Orman yangınlarında cezaların ele alınmasında fayda görüyoruz (2)

'DARALMA SİZİ ÜMİTSİZLİĞE DÜŞÜRMESİN'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Ağrı İl Teşkilatı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi'ne katıldı. Türkiye'nin büyük badireleri atlata atlata bugünlere geldiğini söyleyen Bozdağ, "Yarınlara yürüyüş de öyle kolay olmayacaktır. Sadece Türkiye'nin içinde değil, Türkiye'nin dışında da Türkiye'ye dönük kötü hesap sahipleri var. Türkiye'nin bütün bu hesapları, milletiyle el ele olan milletiyle aynı istikamette yürüyen, samimi kadrolar ve iktidarlar çözebilir, bozabilir. Biz bugüne kadar son 20 yılda ülkemiz için hayırlı, yararlı olduğuna inandığımız büyük adımları atarak bugünlere gedik. Ancak bugünlerde ekonomide ve diğer alanlarda bazı sıkıntılarımız var elbette" dedi.

Haksız tahrik uygulamasını da tartışmaya açtıklarını ifade eden Bakan Bozdağ, "Son yaşanan tartışmalar çerçevesinde buradan görülen davalardan bağımsız olarak ifade etmek isterim ki 'haksız tahrik' uygulaması konusu Türkiye'nin tartışmasına açılmıştır. Bizzat bunun tartışılmasını Adalet Bakanınız olarak ben istedim. Çünkü tasarlayarak, ya da canavarca hisle, eziyet ederek cinayet suçu işleyenlere o haksız tahrik indirimi yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Yapılacaksa bunun ölçüsü olmalı mı olmamalı mı? Bu konuyu Türkiye'nin tartışmasına açtık. Hukukçularımız, siyasetçilerimiz, konuya kafa yoran herkesi fikirlerini açıklamaya davet ettik. Adalet Bakanlığı olarak mukayeseli hukuku inceliyor, dünyanın diğer ülkelerinde uygulamanın nasıl olduğunu değerlendiriyoruz. Bunun sonucunda bu alanda yaşanan sorunları çözecek adımları atmada kararlı olduğumuz ifade etmek isterim" dedi.

Ramazan DEMİR/ AĞRI,