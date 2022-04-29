Son dakika haberleri! Arkadaşını öldüren sanık: Küfür edince silahımı çıkarıp ateş ettim

BURSA'da, Murat Özkemer'i (32) 1000 TL borcunu ödemediği için çıkan tartışmada öldüren Onur Semiz'in (31) yargılanmasına devam edildi. Mahkemede savunma yapan Semiz, "Olay anında bana ve ölmüş anneme küfür edince silahımı çıkarıp ateş ettim" dedi.

Olay, geçen yıl haziran ayında meydana geldi. Osmangazi ilçesinde yaşayan Murat Özkemer'den bir süre haber alamayan ailesi, polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Özkemer'i bulmak için çalışma başlatan ekipler, telefon sinyalini izledi. Sinyalin en son İvazpaşa Mahallesi'ndeki ormanlık alandan geldiğini tespit eden ekipler, ayrıca telefon görüşmelerini incelediklerinde de en son arkadaşı Onur Semiz ile konuştuğunu saptadı. Polis, şüphe üzerine Onur Semiz'i gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda Semiz, arkadaşı Murat Özkemer'i tabancayla vurup, öldürdüğünü ve olay yerinde bıraktığını itiraf etti. Sorgusunda, alkol almak için ormanlık alana gittiklerini anlatan Semiz, bu sırada Özkemer'den 1000 TL borcunu ödemesini istediğini bunun üzerine tartışma çıktığını ve tabancayla vurup öldürdüğünü söyledi. İfadenin ardından Özkemer'in cansız bedeni, ormanlık alanda bulundu. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Onur Semiz, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, eksik evrakın tamamlanması ve bazı tanıkların dilenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.