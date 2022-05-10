Kamyonla turistleri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyon ile Iraklı turistleri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyon ile Iraklı turistleri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Turistleri taşıyan Mehmet Öztürk yönetimindeki 07 AIB 800 plakalı minibüs, Pınarlı Kavşağı'nda, Mehmet Yılmaz idaresindeki 07 AAC 30 plakalı kamyonla çarpıştı.
Devrilen minibüsün sürücüsü ile Iraklı 8 turist yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücü ve 4 turiste ayakta müdahalede bulundu, 4 turist ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapanan kavşakta polis ekipleri önlem aldı.
AA / Süleyman Elçin - Güncel