Kamyonla turistleri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı - Haberler

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Kamyonla turistleri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyon ile Iraklı turistleri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyon ile Iraklı turistleri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Turistleri taşıyan Mehmet Öztürk yönetimindeki 07 AIB 800 plakalı minibüs, Pınarlı Kavşağı'nda, Mehmet Yılmaz idaresindeki 07 AAC 30 plakalı kamyonla çarpıştı.

Devrilen minibüsün sürücüsü ile Iraklı 8 turist yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücü ve 4 turiste ayakta müdahalede bulundu, 4 turist ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapanan kavşakta polis ekipleri önlem aldı.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

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