Son dakika haberleri! Adana'daki cinayet davasına devam edildi

Adana'da, oğlunu bıçakla öldürdüğü iddia edilen baba ile cesedi saklamaya yardım ettikleri öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Mehmet E. ve tutuksuz sanıklardan M.Ö. ile sanığın dini nikahlı eşinden olan kızı müşteki H.S. ve tarafların avukatları katıldı. Diğer sanıklar Mehmet E'nin eşi A.E. ve dini nikahla birlikte yaşadığı R.S. duruşmayla gelmedi.

Mahkeme heyeti duruşmada tanıkları dinlendi.

Tanık M.A.A, sanık Mehmet E'nin çocukluk arkadaşı olduğunu, olayla ilgili bilgisinin bulunmadığını belirterek, "Ancak Mehmet E'nin uyuşturucu kullanan oğlunu kurtarmak için mücadele ettiğini biliyorum." dedi.

Diğer tanıklar M.İ, M.A, A.A, N.İ. ve S.E. de olayı görmediklerini ifade etti.

Sanığın kızı H.S. de kardeşi Ali'nin uyuşturucu kullandığını ve ailelerine zor zamanlar yaşattığını ileri sürdü.

Mehmet E. ise oğlunu kasten öldürmediğini iddia ederek, "Bana bıçak çekince bıçağı elinden almak isterken aramızda anlık bir arbede oldu. Bir ara benim elimden kurtuldu. Arkasında da koltuk vardı. Ona takılır gibi olunca elindeki bıçak sanıyorum boğazının sol tarafına değdi. Ben o esnada bıçağı aldım ancak bir nefes tıkanması gibi bir ses duydum. Ne olduğunu anlamadım. Hatta 3 adım geri çekildim. O esnada dizleri kıvrılarak yere düştü. Ardından boğaz bölgesinden kan akmaya başlayınca tampon yapmaya başladım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, Mehmet E'nin tutukluluğunun devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında, geçen yıl 11 Kasım'da cesedi bulunan 22 yaşındaki Ali E'yi öldürdüğü iddia edilen baba Mehmet E'ye "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cesedi saklamaya yardımda bulundukları öne sürülen 3 kişiye de 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.