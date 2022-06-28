Son dakika haber! Üsküdar'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasında sanığa 6 yıl hapis Son dakika gündem haberi... ÜSKÜDAR'da geçtiğimiz eylül ayında otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedip Melike Karaca (14) ve Muhterem Çelik'in (43) hayatını kaybetmesine neden olan sanık Tuğba Ertuğrul (41) "Taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ÜSKÜDAR'da geçtiğimiz eylül ayında otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedip Melike Karaca (14) ve Muhterem Çelik'in (43) hayatını kaybetmesine neden olan sanık Tuğba Ertuğrul (41) "Taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Tuğba Ertuğrul katıldı. Duruşmada kazada hayatını kaybedenlerin ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu. "SANIĞIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ" Müşteki avukatı "Sanık kaza gerçekleşene kadar arabayı sağa sola çarptırarak durdurabilirdi. Fren yerine gaza basmaya devam ederek kazaya neden olmuştur. Bilirkişi raporları sanığın kusurlu olduğunu gösteriyor. Hakkaniyet gereği sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Kazada hayatını kaybedenlerin ailesi, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Duruşma savcısı, 26 Mayıs 2022 tarihinde açıkladığı sanığın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını yönündeki mütalaasını tekrar etti. "ARAÇ HİÇBİR ŞEKİLDE DURMADI" Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Ertuğrul, "Ben mütalaaya katılmıyorum ve kabul etmiyorum. Ben en başından beri olayı ne şekilde gerçekleştiyse anlattım. 9 yaşındaki çocuğumu taşıdığım arabada gaza basarak sokağa girmem mümkün değildir. O sokak frene basarak girilmesi gereken, dar bir sokaktır. O esnada benim çocuğum da siteye gireceğiz diye kemerini çözmüştü ancak frenin tutmadığını fark ettim, direksiyon ancak milimetrelik oynuyordu. Bu yüzden aracımı yavaşlatamadım ben el freni de çektim ancak araç hiçbir şekilde durmadı. Beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu. Sanık avukatı, müvekkilinin lehine olan delillerin toplanmadığını öne sürerek "Müvekkilim araç kazasından ziyade giden canlara üzülmektedir. Raporlarda ciddi çelişkiler vardır, yanan stop lambasının görüntüsü son derece nettir. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. SON SÖZÜ: HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM Son sözü sorulan sanık Tuğba Ertuğrul, "Gerçekten acıları sonuna kadar benim ömrümde taşıyacağım bir acı olacak. Tekrar tekrar helallik istiyorum ama şunu belirtmek istiyorum ben kesinlikle fren yerine gaza basmadım. Mağdur tarafın acılarını gidermek için her şeyi yapmaya hazırım" dedi. 6 YIL HAPİS CEZASI Davayı karara bağlayan mahkeme, alt sınırdan uzaklaşarak sanık Tuğba Ertuğrul'u "Taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sürücü ehliyetine 3 yıl el konulmasına da karar veren mahkeme, cezayı ertelemedi. İDDİANAMEDEN Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Üsküdar'da 29 Eylül 2021'de sanık Tuğba Ertuğrul'un otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedip Melike Karaca (14) ve Muhterem Çelik'e (43) çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu anlatılıyor. Sanık Ertuğrul'un "Frene bastım durmadı" şeklinde savunma yaptığı kaydedilen iddianamede, bilirkişi raporunda ise fren sisteminin çalışır vaziyette olduğu belirtiliyor. Raporda ölenlerin kusursuz bulunduğu, sanığın ise asli kusurlu olduğu vurgulanıyor. İddianamede sanık Tuğba Ertuğrul'un "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Üsküdar Eylül Güncel Haberler Son Dakika

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