Son dakika haberi | Ukraynalı şarkıcı Jamala, savaş mağduru çocuklar için söyledi

ANTALYA'da Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ile Savaşsız Çocukluk (Childhood Without War) proje yönetimi iş birliğinde düzenlenen Jamala konserine ilgi yoğun oldu. Ukraynalı çocuklara destek amaçlı planlanan konsere, Antalya'da barınan savaş mağduru Ukraynalı çocuklarla, kentte yerleşik yaşayan Ukraynalı aileler ve çocukları katıldı.

Ankara merkezli SGDD-ASAM ile Childhood Without War proje yönetimi tarafından Ukrayna'da devam eden savaştan etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla Antalya'da açık hava tiyatrosunda gerçekleşen etkinlikte, 2016 yılı Eurovizyon Şarkı Yarışması birincisi Ukraynalı Jamala sahneye çıktı. Geceye, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan çocukların yanı sıra, Antalya'da aileleriyle birlikte yerleşik yaşayan Ukraynalı çocuklar katıldı. Konser öncesi Ukraynalı çocukların yaptıkları dans gösterisi ilgi ile izlendi.

Antalya Ukrayna Konsolosu Emir Rustamov ise "Antalya'da Jamala hanımla tanışmak ve Ukrayna'yı burada temsil etmek benim için onurdur. Çocuklar için bir konser düzenlemek güzel bir şey. Konsere destek veren herkese teşekkür ederim. Jamala bizim için çok önemli bir sanatçıdır. 2016 yılında Eurovizyon Şarkı Yarışması'nda kazandığı şarkı Kırım dilindeydi. Bu yüzden Jamala hanıma Türkiye'de ve Ukrayna'da saygı duyup önem veriyorlar" dedi.