Son dakika haberi: SOKAK KÖPEĞİ, 3 GÜN ARAYLA 2 KARDEŞİ ISIRDI; O ANLAR KAMERA

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, bir sokak köpeği önce Mustafa Kerem Ergül'ü (9) kalçasından, 3 gün sonra da kız kardeşi Cennet Ergül'ü (6) sırtından ısırdı. İki kardeşi mahalledeki bir restoran işletmecisi kurtarırken, o anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Aile sorumlular hakkında şikayetçi olup, suç duyurusunda bulunurken, sokak köpeği belediye ekipleri tarafından yakalanıp, barınağa götürüldü.

Muradiye Mahallesi'nde, geçen 10 Ekim'de, sokakta bisiklet süren Mustafa Kerem Ergül'e bir sokak köpeği saldırdı.

Bisikletinden atlayıp kaçmaya çalışan Ergül'ü yakalayan köpek, yere düşürüp, kalçasından ısırdı. Durumu fark eden mahallede restoran işleten Yüksel Demirci (49), tarafından kurtarıldı. Yaşanan bu olaydan 3 gün sonra aynı sokak köpeği bu kez, Ergül'ün sokakta koşan kız kardeşi Cennet Ergül'e saldırıp, sırtından ısırdı. Küçük Cennet de ağabeyi gibi Demirci tarafından kurtarıldı. İki kardeşe götürüldükleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde tedbir amacıyla kuduz aşısı vuruldu. O anlar, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Ergül ailesi, sorumlular hakkında şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından Yunusemre Belediyesi ekipleri, sokak köpeğini yakalayıp, barınağa götürdü. Köpeğin kuduz olmadığı öğrenildi.

3 gün arayla 2 kardeşi sokak köpeğinden kurtaran Yüksel Demirci (49), yaşananları anlattı. Hayvan düşmanı olmadıklarını ama başıboş köpekler konusunda yardım beklediklerini belirten Demirci, Köpeklerle başımız belada. 3 gün arayla 2 çocuğu köpek ısırdı. Köfte yapıyordum. Çocuğun bağırışını duydum. Koştuğumda zaten çocuğu altına almıştı. Çocuğu kurtardık, köpeği uzaklaştırdık. Ancak çocuğu ısırdığı için yaralıydı. 3 gün sonra, ilginç bir şekilde aynı çocuğun kardeşini yine aynı köpek ısırdı. Biz çözüm istiyoruz, bu köpeklerin toplanmasını ve yardımcı olunmasını istiyoruz. Hayvan düşmanı değiliz, bizim de kedimiz, köpeğimiz, kuşlarımız var. Sadece başıboş hayvanlar noktasında yardım bekliyoruz ifadelerini kullandı.

'ARTIK ÖNLEM ALINMALI'

Duruma tepki gösteren mahalle sakinlerinden Figen Sardaş (35), Muradiye artık sokak köpekleri nedeniyle yaşanılmaz hale geldi. Hepimiz hayvanseveriz, benim de hayvanlarım var ama bu sokak köpeklerinin toplanıp, korunaklı, uygun bir alanda yaşamaları sağlanmalı. Çünkü, çocuklarımız dışarı çıkar çıkmaz saldırıyorlar. Çiğ etle beslendikleri için de saldırgan oluyorlar. Sokak köpekleri tarafından ısırılan kişi sayısı bir değil, iki değil. Artık bir önlem alınmalı diye konuştu.