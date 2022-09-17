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Henüz 19 yaşındaydı! Katilinden kurtulmak için son anda ayakkabı fırlattı ama olmadı

Güncel Haberler

Adana'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Hakan Denizli'nin vurulma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Denizli'nin, saldırganı ayakkabısını atarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

16 Eylül günü saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana gelen olayda park halindeki motosikletine bindiği sırada Hakan Denizli, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Silahlı saldırıda ölen Hakan, kurtulmak için ayakkabısını fırlatmış

Tabancadan çıkan mermi, Denizli'nin göğsüne isabet etti. Denizli, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekiler, Denizli'nin giysilerini çıkarıp, yarasına tampon yaptı.

Silahlı saldırıda ölen Hakan, kurtulmak için ayakkabısını fırlatmış

Denizli, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Denizli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırıda ölen Hakan, kurtulmak için ayakkabısını fırlatmış

Olaydan sonra kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, Hakan Denizli'nin vurulma anlarının ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Denizli'nin, park halindeki motosikletine bindiği, arkasından yaklaşan şüphelinin ise tabancayla ateş açtığı görülüyor. Saldırgandan kurtulmak isteyen Denizli'nin ayakkabısını fırlatarak kurtulmaya çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Denizli Seyhan Eylül 3. Sayfa Güncel Haberler

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