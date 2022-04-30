Son dakika haber... 'SAKİNLEŞSİN DİYE DUVARA ATEŞ ETTİM'

BEYOĞLU'nda başından silahla vurulmuş haldeki 17 yaşındaki dini nikahlı eşini intihar ettiğini söyleyerek hastaneye götüren ve daha sonra "Kasten öldürme" suçundan tutuklanan Suat Özlüler (33) hakim karşısına çıktı. Müebbet hapis istemiyle yargılanan Suat Özlüler, eşiyle kıskançlık yüzünden tartıştıkları sırada kendisine inansın diye duvara ateş ettiğini belirtip, "Sakinleşsin diye yaptım. Ama ona ateş etmedim" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Suat Özlüler Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada şikayetçi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ve sanık avukatı Ercan Ak da hazır bulundu.

"HASTANEYE BİZZAT KENDİM GÖTÜRDÜM"

TEYZE KIZI TANIK OLARAK DİNLENDİ

"ÇOCUĞU KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZALANDIRILSIN"

"TAHLİYE EDİLSİN"

SWAP RAPORU İSTENDİ

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, imam nikahlı eş olan 17 yaşındaki Gülseren Mamuş ile Suat Özlüler'in, 6 aylık bir çocuklarının olduğu belirtildi. Olay günü olan 15 Eylül 2021'de maktulün kendisini aldattığını iddia ettiği kocasıyla tartıştığı, tartışma sırasında Gülseren Mamuş'un başından silahla vurulduğu belirtildi. İddianamede, sanığın ağır yaralanan eşini yaralı halde kucağına alarak sokaktan geçen bir aracı durdurup hastaneye götürdüğü, olayın görevlilere intikal etmesi sonucu soruşturmaya başlandığı, maktulün hastanede öldüğü anlatıldı. Nöbetçi mahkemeye verdiği ifadesinde, "Ben vurmadım, eşim kendini vurdu" diyen Suat Özlüler, 16 Eylül'de tutuklandı. İddianamede, dini nikahlı eşini tabanca ile vurarak öldürdüğü belirtilen sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel