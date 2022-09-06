Son dakika haber | Prof. Dr. Celal Şengör adliyeye geldi -2 Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre BİR televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrılan Prof. Dr. Celal Şengör adliyeye geldi. BİR televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrılan Prof. Dr. Celal Şengör adliyeye geldi. Celal Şengör, 23 Mayıs 2022'de katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesini vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Avukatı Celal Ülgen ile gazeteci Fatih Altaylı, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ve yazar Orhan Bursalı da destek için yanında yer aldı. Şengör ifadesini vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na çıktı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Celal Şengör Güncel Haberler Son Dakika

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