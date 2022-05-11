Son dakika haberi! 'Parkta koyun otlatma' cinayeti sanığının tahliye talebine ret

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, parkta koyun otlatma nedeniyle çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Eşref Demircan'ı (31) başına satırla vurup öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mert Can Demir (20), "Maktule satırla vurmadım. 1 seneye yakın tutukluyum. Bu sürede çocuğum oldu. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, talebi reddetti.

Olay, geçen yıl 8 Temmuz akşamı, Baraj Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Koyun otlatanlardan rahatsız olan mahalleli, muhtar Adnan Uç'a haber verdi. Parka gelen Uç, gruptaki 6 kişiden, koyunları başka yerde otlatmalarını istedi. Çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan ve finansla uğraştığı belirtilen Eşref Demircan, havaya ateş eden Mert Can Demir'in elindeki kurusıkı tabancayı alıp aracına götürdü. Bu sırada arkasından giden Demir, iddiaya göre, elindeki satırla Demircan'ı başından yaraladı. Kavgayı görüp gelen muhtarın kardeşi Ayhan Uç da başından yaralandı. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eşref Demircan, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mert Can Demir ise tutuklandı.

Mahkeme heyeti, olayla ilgili yaralama davalarının görüldüğü Antalya 8'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayla dosyayı birleştirme kararı aldı. Tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.