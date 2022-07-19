Son dakika haberi... Özcan Purçu Bakan Kurum'a Asbestli Olduğu İddia Edilen Gemiyi Sordu: 'Ne Zaman Gelecek, Kaç Kişi Çalışacak, Ne Tür Önlemler Alınacak?'

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, asbest yüklü olduğu iddia edilen Brezilya donanmasına ait NAe Sao Paulo adlı geminin İzmir Aliağa'daki gemi döküm tesislerine getirilmesine onay veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na tepki gösterdi. Purçu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a "Gemi ne zaman gelecek, kaç işçi çalışacak, ne tür önlemler alınacak" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Brezilya donanmasına ait, içinde 600 tondan fazla asbest barındırdığı iddia edilen savaş gemisi NAe Sao Paulo'nun söküm için İzmir Aliağa'ya getirilmesiyle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Yazılı açıklama yapan Purçu, halk sağlığı açısından büyük tehlike teşkil eden konuyla ilgili acil önlem alınması gerektiğini belirterek, kimsenin ülkesine almak istemediği bu gemilerin Türkiye'ye getirilmesine anlam veremediğini kaydetti.

Purçu, sökülmek üzere Türkiye'ye getirilen gemilerin parçalanmadan önce yapılan kontrollerinde saptanan asbest miktarı ile dış kaynaklardan alınan veriler arasında ciddi farklar olduğunu ileri sürdü. Purçu, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

Brezilya donanmasına ait NAe Sao Paulo isimli gemi söküm işlemleri için tam tarih belirtilmek üzere ne zaman Aliağa'ya gelecektir?

- Geminin söküm işlemlerinde kaç işçi çalışacaktır?

- Bu işçilerin gemideki asbest yükünden etkilenmemeleri için ne tür önlemler alınacaktır?

- Geminin söküm işlemlerinde çalışacak işçilerin gelecekte karşılaşabilecekleri herhangi bir sağlık sorununa karşı bakanlığınızca bir sigorta vb. işlem yapılacak mıdır?

- Gemideki asbest miktarı dikkate alındığında Aliağa ve çevresinde yaşayan insan, hayvan ve bitkilerin söküm aşamasında ortaya çıkacak asbest miktarından etkilenme ihtimallerine yönelik herhangi bir araştırma gerçekleştirilmiş midir? Herhangi bir araştırma yapıldı ise neticesinde ortaya çıkan sonuçlar nedir?

- Aliağa ve çevresinde yaşayan kişi, hayvan ve bitkilerin ilgili geminin söküm işlemlerinde ortaya çıkabilecek asbestten etkilenmemeleri için ne tür önlemler alınacaktır?

ANKA / Güncel