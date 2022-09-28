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Mardin Valiliği'nden odun toplarken öldürülen işçi hakkında açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak

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Mardin Valiliği, odun topladığı sırada silahlı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybeden işçi Ali Akpınar'la ilgili açıklamada bulundu. Valilik, olayın tüm yönüyle araştırılacağını dile getirdi.

Mardin Valiliği'nce Nusaybin ilçesinde işçi Ali Akpınar'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi'nde yol üzerinde orman budama işi yapan işçilere saat 10.58 sıralarında sivil giyimli kimliği belirsiz iki kişi tarafından yakın mesafeden tabanca ile silahlı saldırı düzenlenmiştir.

"TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR"

Saldırı esnasında Nusaybin Orman İşletme Şefliğine bağlı budama işlerinde çalışan yükleniciye ait işçi Ali Akpınar yaralanmış olup, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olay güvenlik güçlerimizce tüm yönleriyle araştırılmaktadır".

Mardin Valiliği'nden odun toplarken öldürülen işçi hakkında açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Akpınar Nusaybin Güncel Haberler

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