Son dakika haberi: MÜHÜRLENEN İŞ YERİNİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKERKEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Son dakika haberi... MARDİN'de işlettiği masaj salonu şikayet üzerine mühürlenen Metin Özkeren'in (44), işlemin iptali için yapacağı başvuru öncesi gerekli olan salonun fotoğraflarını çekerken karşı komşusunun oğlu Serhıldan Amak tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri...

MARDİN'de işlettiği masaj salonu şikayet üzerine mühürlenen Metin Özkeren'in (44), işlemin iptali için yapacağı başvuru öncesi gerekli olan salonun fotoğraflarını çekerken karşı komşusunun oğlu Serhıldan Amak tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 12 Temmuz günü Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde meydana geldi. Masaj salonu işletmecisi 4 çocuk babası Metin Özkeren'e (44) ait olan iş yeri, şikayet üzerine mühürlendi. Özkeren, sürece itiraz etmek için gerekli fotoğrafları çekmek amacıyla T.A. isimli kadınla birlikte otomobille iş yerine geldi. Otomobilden inen Özkeren, fotoğraf çekerken yanına karşı komşusu Şıdo Amak geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada dükkanda olan Amak'ın oğlu Serhıldan Amak, dışarı çıkıp babasına hakaret ettiğini öne sürdüğü Metin Özkeren'e tabancayla ateş etti. Özkeren kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Metin Özkeren ambulansla hastaneye kaldırıldı, Serhıldan Amak ise gözaltına alındı.

2 gün yoğun bakımda tedavi gören Özkeren, 14 Temmuz'da yaşamını yitirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhıldan Amak, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

7 YIL ÖNCE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYA NEDEN OLMUŞ

Öte yandan Serhıldan Amak'ın 18 Eylül 2015'te Mardin Devlet Hastanesi yakınında, kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkan aracıyla, yayalar Mehmet Habat Yıldırım, Abdulkadir Özer, Mehmet Abay ve Mehmet Çağan'a çarparak ölümlerine neden olduğu, 3 yıl sonra da tahliye olduğu belirlendi.