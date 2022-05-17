Son dakika haberi! Kılıçdaroğlu: Siyasi yasak kararını ve mahkemeyi tanımıyoruz - Haberler

İSTANBUL (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu'nun cezasını onamasına ilişkin, "İl Başkanımızın siyasi yasak kararını asla tanımıyoruz, mahkemeyi de tanımıyoruz, Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. 2002'de AK Parti iktidarlarına kadar Türkiye'de 57 hükümetin hizmet ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "57 hükümetin harcadığı para, 713 milyar dolar. Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödediler. Onurlu, dik durdular. Kimseye el avuç açmadılar. 713 milyar doları harcadılar ve Türkiye'yi 1990 yılında dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisinden birisi yaptılar. AK Parti iktidar oldu, harcadığı para 2 trilyon 631 milyar dolar. 2002'de iktidar oluyorsunuz 2 trilyon harcıyorsunuz ve Türkiye G20 liginden düşüyor. Şu soruyu sorun. AK Parti'nin yaptığı bir şeker fabrikası, gübre fabrikası gösterin. Ne yaptılar, hangi fabrikayı yaptılar? Bütün fabrikaları sattılar, parayı yediler. O nedenle nasıl bir güçle, nasıl bir sorumsuz anlayışla devletin yönetildiğini hepimizin bilmesi lazım" diye konuştu.

"Kar amaçlı bu şirket. Kurucusu Erdoğan'ın eski danışmanı emekli bir general. Şirket ne iş yapıyor? Suikast, gayrinizami harp, bomba imalatı, istihbarat, gerilla, özel kuvvetler harekatı, psikolojik harp harekatı, sabotaj, pusu, tahrip anlatılıyor. Bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin danışmanlığında ne işi var? 'Bu SADAT'ın görevi nedir, bilgi almak istiyoruz' dedik. İki kişi geldi, 'haber verelim' dediler bir daha gelmediler. Bu kadar korkak bir yapı. SADAT bir de ideolojik zırh tanımlamış kendisine. Bir devlet kuracak, o devletin içinde Türkiye de olacak. Herhalde bu bölümü Bahçeli dinliyordur. Devletin adı Asrika devleti. Asrika devleti başkan tarafından yönetilecek, İstanbul başkenti olacak, resmi dili de Arapça olacak. Bahçeli ne diyor, ben asıl onu merak ediyorum? Ben o kapıya neden gidiyorum? Neden mücadele ediyorum, kimin mücadelesini veriyorum? Bayrağımın, vatanımın mücadelesini veriyorum. Açıkça ifade edeyim yolunu kaybeden bir MHP var. Bunlar Erdoğan'ın yanında hizalandı. Soruyorum sana ne danışmanlığı verdiler? Çık anlat kardeşim. Sen bunları ne için kullandın? Bunlarla mı bizi korkutmaya çalışacaksın? Sen kim olursan ol CHP'yi, bireylerini asla korkutamazsın. Bu para için mehdilik hikayeleri anlatan şirketin ve yapıların karşısında daha güçlü, daha kararlı, daha cesur durmalıyız ve duruyoruz. O nedenle gittik. Milletimiz özgürlüklerine dair bir tehditle karşı karşıyadır. Mütedeyyin kesim de artık uyanmalıdır. Karşımızda kendi uydurdukları din zırhına bürünmüş bir yapı vardır. Samimi Müslümanlar bunların karşısında dimdik durmalılar. Samimi Müslümanlar Asrika karşısında da dimdik durmalıdırlar. Mektupçu mafyalara, kendini derin devlet ilan etmiş müptezellere, milletimizin özgürlüklerini tehdit etme gafletinde bulunanlara da sesleniyorum. Haddinizi bilin. Karşınızda Türkiye'nin dindarları, sofuları, inançlıları ve inançsızları vardır. Hepsinden önemlisi karşınızda dimdik duran ahlaklıları vardır. Karşınızda CHP vardır. Bizler mafyaya karşı, mafyanın artıklarına, Saray'ın çömezlerine karşı, mafyadan medet uman siyasetçilere karşı mücadele etmek zorundayız."