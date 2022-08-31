Son dakika haberi | Kabil'de bombalı saldırı düzenlendi: 2 ölü Güncel Haberler Son dakika haberler... Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kotal Hayirhane bölgesinde bomba yüklü aracın patlatıldığını söyledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zadran, 3 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Görgü tanıkları ise saldırının Taliban konvoyuna yönelik olduğunu öne sürdü. Öte yandan Taliban yönetimi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ilk yıl dönümü nedeniyle dün ve bugün çeşitli etkinlikler ve kortej yürüyüşleri düzenledi. Güncel Kaynak: AA / Sayed Khodaiberdi Sadat Afganistan Kabil Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Kabil'de bombalı saldırı düzenlendi: 2 ölü - Haberler

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