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Son dakika haberi... Gişelere çarpan yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır 16 yaralı

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Son dakika haberi... Gişelere çarpan yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır 16 yaralı

Son dakika haber... HATAY'ın Dörtyol ilçesi gişelerinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsü devrildi.

HATAY'ın Dörtyol ilçesi gişelerinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Dörtyol ilçesi otoban gişelerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi  öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Dörtyol gişelerindeki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki yaralılara müdahale ederken ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 16 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardındın çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu - Güncel

Dörtyol Güncel Haberler Son Dakika

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