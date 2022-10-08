Ayrıldığı eşini, çocuğunun gözü önünde vurdu

Denizköşkler Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda; geçen haziran ayında anlaşmalı boşanan Nevin Ö., iddiaya göre amcasının oğlu olan eski eşi Umut Ö.'ye 3 çocuğunu göstermedi. Umut Ö., çocuklarını görmek istediğini belirterek ayrıldığı eşinin evine geldi. Umut Ö. ve Nevin Ö. evde tartışmaya başladı.

5 EL ATEŞ ETTİ

Umut Ö. tabancayı çekerek kanepeye doğru ateş etti. 5 el ateş ettiği belirtilen şüphelinin tabancasından çıkan bir kurşun, Nevin Ö.'nün bacağına isabet etti. Silah sesleri üzerine çevredekiler polis ve ambulans istedi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Umut Ö., gelen polis ekiplerine teslim edilirken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekibi de eve gelerek çalışma yaptı. Nevin Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.