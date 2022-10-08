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Ayrıldığı eşini, çocuğunun gözü önünde vurdu

Güncel Haberler

İstanbul Avcılar'da ayrıldığı eşinin yanına gelerek tartışan Umut Ö., çocuğunun gözünün önünde silahla 5 el ateş etti. Yaralanan kadın, hastaneye kaldırılırken eski eşi gözaltına alındı.

Denizköşkler Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda; geçen haziran ayında anlaşmalı boşanan Nevin Ö., iddiaya göre amcasının oğlu olan eski eşi Umut Ö.'ye 3 çocuğunu göstermedi. Umut Ö., çocuklarını görmek istediğini belirterek ayrıldığı eşinin evine geldi. Umut Ö. ve Nevin Ö. evde tartışmaya başladı.

5 EL ATEŞ ETTİ

Umut Ö. tabancayı çekerek kanepeye doğru ateş etti. 5 el ateş ettiği belirtilen şüphelinin tabancasından çıkan bir kurşun, Nevin Ö.'nün bacağına isabet etti. Silah sesleri üzerine çevredekiler polis ve ambulans istedi.

Ayrıldığı eşini, çocuğunun gözü önünde vurdu

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Umut Ö., gelen polis ekiplerine teslim edilirken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekibi de eve gelerek çalışma yaptı. Nevin Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Ayrıldığı eşini, çocuğunun gözü önünde vurdu

Ayrıldığı eşini, çocuğunun gözü önünde vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Umut 3. Sayfa Güncel Haberler

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