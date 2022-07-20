Son dakika haberi... Edirne'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Son dakika haber... Edirne'nin Keşan ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, yaptığı çalışma sonrası "hırsızlık ve mala zarar verme" suçlarından aranan Ö.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan Ö.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
AA / İlker Gürel - Güncel