Son dakika haberi! Doğal Gazda Kartlı Sayaçlara Zam Farkının Yansıtılmasına Tepki. Site Yöneticisi Bulut: "Kota Koysunlar Ama Zamsız Versinler"

MERVE GÜVEN

Doğal gaza gelen zammın kartlı sayaç kullanıcılarına yansıtılmasına vatandaşlar tepkili. Ankara Batıkent'te site yöneticiliği yapan Mevlüt Bulut, Başkent Gaz'ın kışa hazırlık için aldıkları gazdan kesinti yaptığını belirterek, "Geçmiş dönemlere ait zam farkları yansıtıldıkça bizim aldığımız gaz miktarları 5 lira, 7 lira, 8 liraya geliyor metreküpleri kesilince" diye tepki gösterdi. Sitede oturanların yüzde 80'inin emekli maaşıyla geçindiğini kaydeden Bulut, "Kota koysunlar, '20 bin metreküpten fazla gaz alamazsın' desinler, ama zamsız versinler" dedi. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Soygunun durdurulması için konuyu Meclis gündemine taşıyorum" dedi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde site yöneticiliği yapan Mevlüt Bulut, kartlı sayaç kullanıcılarına doğal gaza gelen zammın yansıtılmasına tepki gösterdi. Merkezi sistemle ısıtması yapılan siteleri için kış aylarına yazdan gaz biriktirmeye başladıklarını, Başkent Gaz'ın peşin para ile yükledikleri gazdan geçmişe dönük 'faiz alır gibi' kesinti yaptığını ileri süren Bulut, ANKA Haber Ajansı'na şunları anlattı:

"ŞU ANDA GAZIN METREKÜPÜ KDV DAHİL 4,35-37 LİRAYA GELİYOR"

"Bu konuda çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Sadece biz, Batıkent'teki 3 bloktan oluşan 110 daireli sitemiz için değil, merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılan bütün konutlar için sorun aynı. Buradaki en büyük sorun, Ocak 2021'de 2,03 TL olan doğalgazın metreküpü Ocak 2022'de 2,74 TL'ye, Nisan 2022'de 3 lira 67 kuruşa yükselmiştir. Tabii KDV yok içinde. Şu anda gazın metreküpü KDV dahil 4,35-37 liraya geliyor. Bu durumda bizim merkezi sistem saatlerimiz ön ödemeli saat olup bizim önceden aidat toplayıp gazımızı yükleyerek kışa hazırlık yapıyoruz.

"ALDIĞIMIZ GAZ MİKTARI 6 BİN 211 METREKÜP VE BUNU DA 30 BİN LİRAYA BÖLDÜĞÜMÜZDE ŞU ANDAKİ FİYATIN ÇOK ÜSTÜNDE 5 KÜSUR LİRAYA GELİYOR"

Tabii ki kışa hazırlık yaparken ocakta gelen zamlar, 2022'den sonra aldığımız doğalgaz fiyatlarına zam farkları aynen yansıtılmakta. 1 Nisan'da da gelen yüzde 35 zam şimdiden aldığımız gazlara aradaki zam farkları yansıtılmaktadır. Örneğin, 19 Temmuz'da 30 bin liralık gaz aldım. Aldığımız gaz miktarı 6 bin 211 metreküp ve bunu da 30 bin liraya böldüğümüzde şu andaki fiyatın çok üstünde 5 küsur liraya geliyor. Bu şekilde biz gaz alıp yükleyemiyoruz. Ticari bir kurum olmadığımız için bunu faize yatırıp değerlendirme şansımız da yok. Öyle bir şey yapma imkanımız olmadığı için biz bu gazı her ay aldığımız aidatlarla alarak, yükleyerek kışa hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu şartlarda biz her gaz aldıkça, geçmiş dönemlere ait zam farkları yansıtıldıkça bizim aldığımız gaz miktarları 5 lira, 7 lira, 8 liraya geliyor metreküpleri kesilince."

"EN AZ BİZİM 2 AY YAKACAK PEŞİN GAZIMIZ OLSUN İSTİYORUM"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da önceki gün yönetici Bulut'u ziyaret ederek konuya dair şikayetlerini dinledi. Bulut, Kaya'ya sitede yaşayanların yüzde 80'inin emekli olduğunu, zaten geçim sıkıntısı çektiklerini anlattı. Bulut, "Burada 2 bin 500 şu an 3 bin 500 olacak emekli maaşı alan, tek yaşayan 90 yaşında insan var. Emekli, o paraya bakıyor. Ben bundan yarın bin lira bin 500 lira nasıl aidat alacağım. Biz şimdi yaz kış topluyoruz ki yazın topladığımızı önden yatıralım, gazımızı yükleyelim, stoklayalım, en az bizim 2 ay yakacak peşin gazımız olsun istiyorum" dedi.

"KOTA KOYSUNLAR 20 BİN METREKÜPTEN FAZLA GAZ ALAMAZSIN DESİNLER AMA ZAMSIZ VERSİNLER"

Kaya da yapılan uygulamanın yanlış olduğuna değinerek "Doğalgazda ben bugün paramı verdim bugünün fiyatı ile aldım, geriye dönük benden herhangi bir talep edememesi lazım, etmemesi lazım. Başkent Gaz, 500 milyon lirayı Kızılay'a verdi. Kızılay Ensar Vakfı'na verdi, Ensar Vakfı Amerika'daki vakfa. Başkent doğal gaz haksız yere elde ettiği kazançla bu vakıflara peşkeş çekiyor, yardım ediyor. Yani ayranı yok içmeye. Bunu TBMM'de soru önergesi ile gündeme taşıyacağım. Bunlardan birer örneği alayım, bu uygulama çok net" diye konuştu.

Kaya, Bulut'a uygulama çözülünceye kadar toplanan parayı bankaya repoya yatırıp ocak ayında bu gazı alsalar daha karlı olup olmayacaklarını sordu. Bulut ise "Gene kesiyor. Önceden aldığın gaz miktarı o zam orada duruyor gazı aldığın zaman farkını kesiyor. Bekletip alsak bile zam gelecek bu sefer hem o zam hem geriye dönük zam. Yani sen 50 bin liralık gazdan 10 bin liralık zam almış oluyorsun. ya kota koysunlar, '20 bin metreküpten fazla gaz alamazsın' desinler ama zamsız versinler" yanıtını verdi.

Kaya, konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada da şunları kaydetti:

"SOYGUNUN DURDURULMASI İÇİN, TBMM BAŞKANLIĞI'NA HEM ARAŞTIRMA ÖNERGESİ HEM DE SORU ÖNERGESİ VEREREK KONUYU MECLİS'İN GÜNDEMİNE TAŞIYORUM"

"Başkent Doğalgaz vatandaşın dişinden tırnağından keserek aylar öncesinden doğalgaza yatırdığı parayı alıp, kullanıp ya da faize yatırıyor. Ancak sonradan yaptığı zammı da vatandaşa yüklüyor. Bu nasıl adalet? Bu nasıl bir soygun düzeni, anlamak mümkün değil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş da evleri için peşin ödeme yaparak aldıkları doğalgaza ek olarak "TL düzeltmesi" adı altında borç çıkarılması üzerine Ankara Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak Başkent Gaz'a dava açmıştı. Soygunun durdurulması için, TBMM Başkanlığı'na hem araştırma önergesi hem de soru önergesi vererek konuyu Meclis'in gündemine taşıyorum."

ANKA / Güncel