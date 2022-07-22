Son dakika haberi | Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Muammer İrtem - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı (2)

Son dakika haberi: 16 SUÇ KAYDI VARBursa'da aralarında husumet olan muhtar Ruhan Görgün'ü tabancayla vurup kaçan, İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Volkan Sağlıca'nın (42) 16 suç kaydının olduğu belirtildi.

16 SUÇ KAYDI VAR

Bursa'da aralarında husumet olan muhtar Ruhan Görgün'ü tabancayla vurup kaçan, İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Volkan Sağlıca'nın (42) 16 suç kaydının olduğu belirtildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, iki bacağına toplam 6 kurşun isabet eden muhtar Ruhan Görgün'ün Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title