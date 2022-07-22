Son dakika haberi | Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Muammer İrtem - Güncel
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Son dakika haberi: 16 SUÇ KAYDI VARBursa'da aralarında husumet olan muhtar Ruhan Görgün'ü tabancayla vurup kaçan, İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Volkan Sağlıca'nın (42) 16 suç kaydının olduğu belirtildi.
16 SUÇ KAYDI VAR
Bursa'da aralarında husumet olan muhtar Ruhan Görgün'ü tabancayla vurup kaçan, İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Volkan Sağlıca'nın (42) 16 suç kaydının olduğu belirtildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, iki bacağına toplam 6 kurşun isabet eden muhtar Ruhan Görgün'ün Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Güncel