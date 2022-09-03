Son dakika haberi... Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi öldü Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kızılcaköy Mahallesi'nde yaşayan Zafer B. (45), alkol kullandıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Zafer B, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zafer B'nin sahte içki kullandığı ve sonrasında fenalaştığı öne sürüldü. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun Bozdoğan Aydın Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.