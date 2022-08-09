Son dakika haberleri! ANTALYA'DA 2 ÖLÜ DENİZ KAPLUMBAĞASI SAHİLE VURDU

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2 ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu. Kaplumbağalardan birinin karpaksının sürat teknesi pervanesinin çarpması sonucu kırıldığı belirlendi. DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, sürat motoru ve jet-skilerin deniz kaplumbağaları için en büyük tehditlerden biri olduğunu söyledi.

Manavgat'ın Sorgun sahilinde Alman turistler tarafından fark edilen ölü deniz kaplumbağası, bölgedeki su sporları merkezi çalışanları tarafından sudan çıkarıldı. Haber verilen Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) gönüllüleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri sahile gelerek inceleme yaptı. Kaplumbağanın vücudunda herhangi bir yara izi tespit edilemedi.

Ilıca Mahallesi Kumköy sahilinde de ölü deniz kaplumbağası bulundu. Deniz kaplumbağasının karpaksında meydana gelen yaralanmanın bir sürat teknesinin pervanesinden kaynaklandığı belirlendi. Sorgun ve Kumköy sahillerinde bulunan ölü deniz kaplumbağası Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerince gömülmek üzere götürüldü.

'VÜCUDUNDA HİÇ KESİK, YARA İZİ YOK'

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, Sorgun'da bulunan deniz kaplumbağasının yaklaşık 2 hafta önce öldüğünü tahmin ettiklerini belirterek, hayvanın 50'li yaşlarında dişi olduğunu söyledi. Kaplumbağanın üzerinde herhangi bir parçalanma olmadığını anlatan Akyol, "Vücudunda hiç kesik, yara izi yok. Geride iki sebep kalıyor. Birincisi balık ağları. Balık ağları gece boyunca kaldığı zaman hayvanlarımız takılıyor ve boğularak ölmesine sebep oluyor. Caretta carettalar her 4 saate bir havadan oksijen alırlar, balık ağlarına takıldıkları zaman üzere çıkıp oksijen alamıyorlar. İkinci sebepse poşetleri denizanası zannederek yutuyor ve sindirim sistemine takılan poşetler onların aç kalarak ölmelerine yol açıyor" dedi.

Deniz kaplumbağaları için bir diğer tehdidin de sürat motoru ve jet-skiler olduğunu aktaran Akyol, "Burada en büyük etmenlerden biri de jet motorları, çok hızlı geçiş yapıyorlar ve caretta carettalarımızın dalmasına fırsat verilmiyor" diye konuştu.