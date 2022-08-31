Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı köpeğini saldırttı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan ve kırmızı ışıkta yakalanan otomobil sürücüsü Arda T., ehliyetini isteyen polislere aracının arka koltuğunda bulunan yasaklı bir tür olan 'Dogo Argentino' cinsi köpeğini saldırttı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Saraylar Mahallesi Saltak Caddesi'nde meydana geldi. Polis, alkollü araç kullandığı ihbarı üzerine 2. Ticari Yolda, 20 AH 990 plakalı otomobilin sürücüsünü durdurmak istedi. Ancak sürücü Arda T. ihtara uymayıp, kaçmaya çalıştı. Polisin takibe aldığı otomobilin sürücüsü, kırmızı ışıkta durmak zorunda kalınca yakalandı. Ehliyeti istenen sürücü Arda T. bir süre trafik polisine direndi. Trafik polisi Selim Öztürk ehliyet ve ruhsatı almak üzere otomobilin camından elini uzattı. Bu sırada sürücü Arda T.'nin talimatıyla arka koltukta bulunan yasaklı bir tür olan 'Dogo Argentino' cinsi köpek, polis memuru Öztürk'ün sağ kolunu ısırdı.

ÜÇ İĞNE BİLE KÖPEĞİ BAYILTMAYA YETMEDİ

Olay yerine daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne görevlileri çağrıldı. Araç içinde sürekli havlayan köpeğe görevliler, camı aralayarak uyuşturucu iğne attı. Bir süre bekleyen görevliler, uyuşturucu iğne etki etmeyince iki iğne daha attı. Üç iğneye rağmen bayılmayan ancak sakinleşen köpek, görevliler tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.

DAHA ÖNCE ALKOLDEN EHLİYETİNE 2034 YILINA KADAR EL KONULMUŞ

Polis tarafından gözaltına alınan Arda T.'nin 2,86 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle Arda T.'nin ehliyetine 2034 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı. Arda T.'nin otomobili çekiciyle otoparka çekildi.Köpeğin kolunu ısırdığı trafik polisi Selim Öztürk (32) diğer meslektaşları ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Daha önce sürücü belgesine 2034 yılına kadar el konulan Arda T., gözaltına alındı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AŞIRI ALKOLLÜYMÜŞ

Görgü tanığı Hilmi Yeniçulha, sürücünün talimatıyla köpeğin polisin kolunu ısırdığını belirtip, "Hem aracı kullanıp hem de alkol alıyormuş. Polisler durdurdu. Sürücü ehliyet ve ruhsatını vermek istemedi. Köpeğini polise saldırttı. Köpek polisin kolunu ısırdı. Polisi, köpekten güçlükle kurtardılar. Polisin kolunu önce sabunla yıkadılar. Daha sonra müdahale etmeye çalıştık. Ambulansla hastaneye götürüldü. Otomobil sürücüsü aşır alkollüydü ve kadınlara laf atarak ilerliyormuş. Zaten bu nedenle şikayet edilmiş" dedi.