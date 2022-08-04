112 ambulanslarını 60'ıncı kez saldırıda bulununca ruh sağlığı hastanesine sevk edildi Son dakika haber: DİYARBAKIR'da, vakaya giden 112 ambulanslarına 60'ıncı kez taşlı saldırıda bulunan zihinsel engelli R.B. (28), savcılık talimatıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. DİYARBAKIR'da, vakaya giden 112 ambulanslarına 60'ıncı kez taşlı saldırıda bulunan zihinsel engelli R.B. (28), savcılık talimatıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Yenişehir ilçesinde zihinsel engelli R.B., 1 Temmuz'da parkın içindeki yaralıya müdahaleye gelen 112 ambulansına taşla saldırıp arka camını kırdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisleri fark eden R.B., kaçtı. Sağlık çalışanları, R.B.'den şikayetçi olurken, yaralı da başka ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri R.B.'yi yakalayıp evine bıraktı. R.B.'nin ambulanslara sürekli zarar vermeye çalıştığı, son olayla birlikte 60'ıncı kez taşla saldırdığı öğrenildi.Hem sağlıkçılar hem de vatandaşların şikayetleri artınca savcılık, R.B.'nin ruh sağlığı hastanesine sevk edilmesine karar verdi. Polis ekipleri tarafından evinden alınan R.B., Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Güncel Demirören Haber Ajansı / Burak Emek Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Güncel Haberler Son Dakika

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