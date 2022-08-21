Son dakika haber! Tahsin Tarhan: '2020 ve 2021 Ölüm İstatistikleri Neden Bir Türlü Derlenmiyor?'

Son dakika haber... CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan; 2020 ve 2021 yıllarına ait ölüm istatistiklerinin yayınlanmama sebebini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye sordu, Nebati, Tarhana, “İstatistiklerin elde edildiği kurumların idari kayıtlarındaki çalışmalar devam ettiğinden tamamlanmamıştır” yanıtını verdi. Cevabı değerlendiren Tarhan, “2 yıldır bu verileri derleyememek acziyettir. Biz devletin kurumlarının böylesi bir acz içinde olmamasını umuyoruz. Ama o zaman da başka bir soru işareti ortaya çıkıyor. 2020 ve 2021 ölüm istatistikleri neden bir türlü derlenmiyor?” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ; 2020 ve 2021 yıllarına ait ölüm istatistiklerinin yayınlanmama sebebini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye sordu, Nebati, Tarhana, "İstatistiklerin elde edildiği kurumların idari kayıtlarındaki çalışmalar devam ettiğinden tamamlanmamıştır" yanıtını verdi. Cevabı değerlendiren Tarhan, "2 yıldır bu verileri derleyememek acziyettir. Biz devletin kurumlarının böylesi bir acz içinde olmamasını umuyoruz. Ama o zaman da başka bir soru işareti ortaya çıkıyor. 2020 ve 2021 ölüm istatistikleri neden bir türlü derlenmiyor?" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bağlı olduğu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığına sunduğu ve 2020 ve 2021 yıllarına ait ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerinin yayınlanmamasına ilişkin bilgi talep ettiği soru önergesine Bakan Nebati'den cevap geldi.

Bakan Nebati, Tarhan'ın sorduğu 2020 ve 2021 yıllarına ait ölüm ve ölüm nedenleri istatistiklerinin yayınlanmama sebebini şu ifadelerle yanıtladı:

"ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİĞİNDEN TAMAMLANMAMIŞTIR"

"Türkiye İstatistik Kurumu, ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanında yer alan ölüm verisi ile Sağlık Bakanlığı Ölüm Bildirim Sistemi'nden elde edilen ölüm nedeni verisi idari kayıtlarından elektronik veri transferi ile temin etmektedir.

2020 yılı verilerini içeren 'Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2020' istatistiklerin elde edildiği Kurumların idari kayıtlarındaki çalışmalar devam ettiğinden tamamlanmamıştır. Bu nedenle, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki toplam ölüm sayısı ve bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı toplam ölüm sayısı bilgisi, istatistiklerin elde edildiği Kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların tamamlanmasının akabinde 'Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2020' haber bülteni ile açıklanacaktır. 2021 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine ilişkin ise veri derleme süreci devam etmektedir."

Bakan Nebati'nin yanıtını değerlendiren Tarhan, şu açıklamayı yaptı:

"CEVAP HÜKÜMETİN ACİZLİĞİNİ ORTAYA KOYUYOR"

"2020 yılına kadar ülkemizde bir önceki yılın ölüm istatistikleri düzenli olarak takip eden yılın haziran ayında TÜİK tarafından yayınlanmakta iken, 2020 yılının ölüm istatistikleri üzerinden 2 yıl ve 2021 yılının istatistikleri üzerinden 1 yıl geçmesine ve Ağustos ayına gelmemize rağmen halen yayınlanmadı. 2019 yılı Ölüm İstatistikleri Raporunda bir sonraki raporun 2021 haziran ayında yayınlanacağı açıklanmışken aradan iki haziran ayı geçti. Bakanlık tarafından verilen cevap ise hükümetin acizliğini ortaya koyuyor. 2 yıldır bu verileri derleyememek acziyettir. Biz devletin kurumlarının böylesi bir acz içinde olmamasını umuyoruz. Ama o zaman da başka bir soru işareti ortaya çıkıyor 2020 ve 2021 ölüm istatistikleri neden bir türlü derlenmiyor. Covid -19 salgınının çıktığı ve halen devam ettiği de dikkate alındığında bu veriler kasti olarak mı saklanıyor sorusunun cevabını üç Bakanlık da vermelidir.

"ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ KONUSUNDAKİ ŞAİBEYE SON VERİLMELİDİR"

Türk Tabipleri Birliğinin uzun süredir yaptığı çalışma ve açıklamalarda COVID-19'a bağlı ölümlerle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi rakamların gerçeği yansıtmadığı ve şeffaf davranılmadığı belirtiliyor. Ülkede keyfi yönetim nedeniyle her konuda şaibeler, spekülasyonlar, dezenformasyon söz konusu. Salgın ve ölüm gibi bir konuda bile verileri saklama çabası gerçeklerin toplum ve bilim çevreleriyle paylaşılmasının salgınla baş edebilmenin başlıca gerekliliği olduğunu gözardı etmektir. Bu istatistikler acilen yayınlanmalı ve kamuoyu aydınlatılmalı ölüm istatistikleri konusundaki şaibeye son verilmelidir."