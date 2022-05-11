Son dakika haber... Sudanlı gazeteciler, Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti

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Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin resimlerinin taşınması

Aljazeera'nın Hartum ofisi Müdürü el-Meslemi el-Kebbaşi'nin konuşması

Sudan gazetesi genel yayın yönetmeni Osman Mirghani ile röportaj

Ümmet Partisi lideri Sıddık el-Mehdi ile röportaj HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'daki Aljazeera ofisi önünde toplanan bir grup gazeteci, Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesini protesto etti. Ebu Akile'nin fotoğrafını taşıyan göstericiler, suçluların cezalandırılmasını talep etti.