Son dakika haber... Sudanlı gazeteciler, Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti
AA - Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bir son dakika haberine göre Görüntü Dökümü: Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin resimlerinin taşınması Aljazeera'nın Hartum ofisi Müdürü el-Meslemi el-Kebbaşi'nin konuşması Sudan gazetesi genel yayın yönetmeni Osman Mirghani ile röportaj Ümmet Partisi lideri Sıddık el-Mehdi ile röportaj HARTUM - Sudan'ın başkenti...
Görüntü Dökümü:
Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin resimlerinin taşınması
Aljazeera'nın Hartum ofisi Müdürü el-Meslemi el-Kebbaşi'nin konuşması
Sudan gazetesi genel yayın yönetmeni Osman Mirghani ile röportaj
Ümmet Partisi lideri Sıddık el-Mehdi ile röportaj HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'daki Aljazeera ofisi önünde toplanan bir grup gazeteci, Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesini protesto etti. Ebu Akile'nin fotoğrafını taşıyan göstericiler, suçluların cezalandırılmasını talep etti.
AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel