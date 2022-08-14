Son dakika haber! Sudan'da sel felaketi

Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde gerçekleşen sel felaketi hayatı olumsuz etkiliyor. Sudan'ın resmi haber ajansı SUNA'nın yaptığı açıklamada, Nil Nehri eyaletindeki sağanak yağışlar nedeniyle 546 evin kısmen yıkıldığı belirtildi.

Resmi kaynaklara göre, Doğu Sudan'daki mevsimlik sel felaketlerinin 2500'den fazla evi yıktığı ve binlerce kişiyi yerinden ettiği kaydediliyor. Ülke genelindeki toplam can kaybı sayısı ise henüz belli değil.

Sudan'ın yağışlı mevsimi genellikle Eylül ayına kadar sürüyor ve seller Ağustos ve Eylül ayları arasında zirve yapıyor.