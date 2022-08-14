Haber : Son dakika haber! Sudan'da sel felaketi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Sudan'da sel felaketi

 - Güncelleme:

Son dakika haberler: Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde gerçekleşen sel felaketi hayatı olumsuz etkiliyor.

Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde gerçekleşen sel felaketi hayatı olumsuz etkiliyor. Sudan'ın resmi haber ajansı SUNA'nın yaptığı açıklamada, Nil Nehri eyaletindeki sağanak yağışlar nedeniyle 546 evin kısmen yıkıldığı belirtildi.

Resmi kaynaklara göre, Doğu Sudan'daki mevsimlik sel felaketlerinin 2500'den fazla evi yıktığı ve binlerce kişiyi yerinden ettiği kaydediliyor. Ülke genelindeki toplam can kaybı sayısı ise henüz belli değil.

Sudan'ın yağışlı mevsimi genellikle Eylül ayına kadar sürüyor ve seller Ağustos ve Eylül ayları arasında zirve yapıyor.

AA / Güncel

Nil Nehri Eylül Sudan Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title