Son dakika haber! Selahattin Demirtaş: 'Mersin'deki Silahlı Saldırıyı Kınıyorum'

Son dakika gündem haberine göre Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin’in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik terör saldırısını kınama mesajı yayınladı. Demirtaş, “Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik terör saldırısını kınama mesajı yayınladı. Demirtaş, "Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine dün geçe yapılan terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Sedat Gezer için avukatları aracılığıyla bugün sosyal medya hesabında taziye mesajı paylaştı. Demirtaş, paylaşımı şöyle:

"Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim."