Son dakika haberi! Kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Arifbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren kereste fabrikasının kazan bölümünde elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. İşletme dışarısına çıkan çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında, küçük çapta hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Ömer Faruk Şimşek Arifiye Sakarya İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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