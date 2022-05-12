Son dakika haber... Polisin takibe alıp durdurduğu otomobilden 16 kaçak göçmen çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Polisin takibe alıp durdurduğu otomobilden 16 kaçak göçmen çıktı

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Polisin takibe alıp durdurduğu otomobilden 16 kaçak göçmen çıktı

Son dakika gelişmesine göre DİYARBAKIR'da, polisin takibi sonucu durdurulan otomobilde, 3'ü bağajda olmak üzere 16 kaçak göçmen yakalandı.

DİYARBAKIR'da, polisin takibi sonucu durdurulan otomobilde, 3'ü bağajda olmak üzere 16 kaçak göçmen yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak göçmenlere karşı başlattıkları mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde, öğlen saatlerinde takip ettikleri ve plakası öğrenilemeyen bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilden, aralarında bir kadının da olduğu 3'ü bagaj kısmında 16 kaçak göçmen çıktı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otomobilden çıkarılan kaçak göçmenler ve sürücü, polis merkezine götürüldü.Otomobilin sürücüsü ile kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title