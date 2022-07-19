Son dakika haber... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika haberi: Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı. Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler kimlikleri belirlenen iki şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 261,96 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 26 tabanca fişeği, uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Dilaver Can - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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