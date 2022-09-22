Son dakika haber | Mürsel Alban'dan Bakan Kirişci'ye: "Gece Yangına Müdahale Eden Helikopterlerin Neden Sözleşmeleri Bitti ve Gönderildi"

Son dakika gündem haberine göre CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan ve yaklaşık 19 saat sonra kontrol altına alanın yangına gece görüşlü helikopterlerin müdahale etmediğini söyledi. Alban, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye, “Marmaris yanarken ormandan sorumlu Bakan, özel jetle Adıyaman’da ne işin var? Neden programını yarıda kesip dönüp gelmedin? Yangın mahalinde şu an kim var Orman adına? Gece yangına müdahale eden helikopterlerin neden sözleşmeleri bitti ve gönderildi” diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan ve yaklaşık 19 saat sonra kontrol altına alanın yangına gece görüşlü helikopterlerin müdahale etmediğini söyledi. Alban, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye, "Marmaris yanarken ormandan sorumlu Bakan, özel jetle Adıyaman'da ne işin var? Neden programını yarıda kesip dönüp gelmedin? Yangın mahalinde şu an kim var Orman adına? Gece yangına müdahale eden helikopterlerin neden sözleşmeleri bitti ve gönderildi" diye sordu.

Marmaris'in Yalancıboğaz mevkiindeki kızılçam ormanında, dün saat 12: 30 sıralarında yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler bölgede hızla yayıldı. Yangına 14 uçak, 35 helikopter, 83 arazöz, 5 iş makinesi ve 714 orman işçisi müdahale etti. Yangın 19 saat sonra, bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangın sürerken bölgede inceleme yapan CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, yangına gece havadan müdahale edilmediğini ileri sürdü.

"GECE YANGINA MÜDAHALE EDEN HELİKOPTERLERİN NEDEN SÖZLEŞMELERİ BİTTİ VE GÖNDERİLDİ"

Alban, dün gece yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Bir şeyi merak ediyorum; Marmaris yanarken ormandan sorumlu Bakan, özel jetle Adıyaman'da ne işin var? Neden programını yarıda kesip dönüp gelmedin? Yangın mahalinde şu an kim var Orman adına? Bu yangını söndürme ile mücadeleyi kimler veriyor? Gece yangına müdahale eden helikopterlerin neden sözleşmeleri bitti ve gönderildi? Marmaris hala iklim olarak çok sıcak. Yangın sezonu devam ederken bu helikopterler neden gönderildi? Bunu merak ediyorum. Siz özel jet bulup Adıyaman'a gitmeyi ve o özel jetin ücretini karşılamayı biliyorsunuz ama gece yangına müdahale edecek helikopterleri ücretlendirip burada sezonun sonuna kadar bekletmiyorsunuz" diyerek Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi eleştirdi.

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ YANGINA HAVADAN HİÇBİR MÜDAHALE YOK"

Yangına gece havadan müdahale olmadığını söyleyen Alban, "Bu kadar orman yandı. Çıkıp polemik olarak bize cevap verdiniz. 'Şu kadar helikopter, şu kadar uçak var, yangına müdahale ediyor.' Soruyorum Sayın Bakan, şu an saat 23: 50. Şu an havadan bir tane müdahale var mı? Yangına müdahale ediliyor mu? Gördüğünüz gibi yangına havadan hiçbir müdahale yok. Karadan, buralar zaten dik yerler olduğu için sadece yerleşim alanlarına gelmesin diye tedbir alınmış bekleniyor" dedi.

"ŞU AN ORMANLAR KİM TARAFINDAN KORUNUYOR"

"Bu ormanları şu anda kim koruyor" diye soran Alban, "Ormanların bekçisi var mı? Yoksa ayrılan bakan gibi, 'Ormanda bir tek sigara dumanı tütse biz MOBESE'de izliyoruz, görüyoruz' dediniz, ama ciddi bütçeler harcayıp o sistemin çalışmadığı net bir şekilde ortaya çıktı. Bunu geçen yıl Muğla'da yaşadık. Sistemin çalışmadığını siz de anlattınız. Şu an ormanlar kim tarafından korunuyor? Bu yangınlar neden çıkıyor" diye konuştu.